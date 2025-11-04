Отборочный тур Кубка Казахстанской федерации бокса пройдет в Актау

Отборочный этап Кубка Казахстанской федерации бокса (КФБ) группы «D» пройдет с 4 по 8 ноября в Актау. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

С 4 по 8 ноября в спортивном комплексе «Halyk Arena» (17 мкр.) пройдут четвертьфинальные поединки отборочного этапа группы «D» среди мужчин и женщин в рамках КФБ.

В соревнованиях примут участие лучшие боксёры из Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, которые поборются за выход в следующий этап турнира.

Федерация бокса Мангистауской области приглашает население поддержать сборную региона.

Начало соревнований в 14:00. Вход бесплатный.

Напомним, ранее боксер из Мангистау Санатали Тольтаев стал чемпионом Казахстана. Он одержал победу, выиграв у спортсмена из Алматинской области Ертугана Зейнулинова. Соперник был сильный, так как также является первым номером в своей области.