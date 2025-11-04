Дзюдоисты из Мангистау одержали победу на чемпионате мира в Париже

Спортсмены из Мангистауской области Кайрат Бурбасов и Оразалы Тулеев завоевали медали на чемпионате мира по дзюдо в Париже (Франция), передает Lada.kz .

Фото пресс-службы управления спорта Мангистауской области

В Париже с 3 по 7 ноября проходит чемпионат мира по дзюдо. По всем возрастным категориям среди мастеров за звание лучшего борятся 1800 участников со всего мира.

Спортивную честь Мангистауской области защищали Кайрат Бурбасов и Оразалы Тулеев.

Кайрат Бурбасов стал чемпионом мира, одержав победу над всеми соперниками.

Он уверенно преодолел соперников из Бразилии и Франции, а в полуфинале одержал победу над грузинским дзюдоистом, обеспечив себе выход в финал. В решающем поединке Кайрат Бурбасов победил своего соотечественника – спортсмена из Атырау Мейрамбека Есмаганбета, чемпиона мира 2024 года, и завоевал «золото» . Бурбасов Кайрат в истории Мангистауской области стал первым чемпионом мира по дзюдо, - рассказали в пресс-службе областного управления спорта.

Еще один наш спортсмен Оразалы Тулеев завоевал серебряную медаль. Он одержал победы над дзюдоистами из Грузии, Германии и Марокко, уступив лишь в финале с минимальным разрывом в счёте.

Это большое достижение в истории мангистаусского дзюдо среди мастеров! Благодарим наших спортсменов и желаем дальнейших побед, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее спортсмены из Мангистау Диас Жолдыбаев и Габит Расулхан завоевали бронзовые медали на Кубке Азии и Европы.