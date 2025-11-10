Спортсменки из Актау завоевали медали на республиканском турнире по вольной борьбе

Арина Куанышева и Аружан Жумабай стали обладательницами медалей республиканского турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Ж. Кенжегалиева, передает Lada.kz .

Слева направо: Арина Куанышева и Аружан Жумабай. Фото предоставлено Александром Мухалевым

Турнир проходил с 7 по 9 ноября в Павлодаре и собрал 280 участниц 2009-2011 годов рождения из Алматы, Актобе, Уральска, Шымкента и других городов Казахстана, а также Кыргызстана.

Мангистаускую область представили Арина Куанышева и Аружан Жумабай.

Арина Куанышева завоевала «золото» соревнований в весовой категории до 61 килограмма.

Арина дошла до финала, одержав три победы над соперницами (туше). В финальной схватке за первое место также положила свою оппонентку из Алматы на лопатки. Таким образом она завоевала первое место, - рассказал тренер Александр Мухалев.

Аружан Жумабай боролось в весе до 55 килограммов.

Аружан, проиграв сопернице из Павлодара за выход финал, смогла собраться и одержала победу в утешительной встрече над соперницей из Актобе. Затем, борясь за третье место, также одержала победу и поднялась на третью ступень пьедестала, - рассказал Александр Мухалев.

Спортсменки в свою очередь поблагодарили своих тренеров Меруерт Дынбаеву, Юлию Хамелис и Александра Мухалева за подготовку к соревнованиям.

Напомним, в 2025 году Арина Куанышева стала чемпионкой РК по вольной борьбе.