Спортсмены Мангистау завоевали медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Таиланде

Юниоры из Мангистауской области показали достойные результаты и уверенно проявили себя на чемпионате мира по джиу-джитсу в Таиланде, завоевав три медали, передает Lada.kz .

Фото предоставлено тренерами для Lada.kz

В период с 6 по 16 ноября в Бангкоке (Таиланд) завершился чемпионат мира по джиу-джитсу, который собрал более 2000 участников из 56 стран. Соревнование стало одним из самых масштабных и престижных событий года в этом виде спорта.

Юниоры из Мангистауской области показали достойные результаты и уверенно проявили себя на мировой арене. Бектурлы Санжар Асылбекулы стал чемпионом мира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу характера. Даниярулы Жансерик и Мырзабай Айзере Бакытжанкызы завоевали бронзовые медали.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Орунбаев Асылбек, Кудайбергенулы Ерболек, Ауелбаев Адил, Батыршин Ринат и Кабылов Дулат, чей труд и профессионализм стали важной частью успеха команды.

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби Мангистауские спортсмены завоевали пять медалей.