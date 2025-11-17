Мангистауские спортсмены стали чемпионами мира по гиревому спорту в Китае

Чемпионат мира по гиревому спорту среди взрослых проходит в Китае. Спортсмены из Мангистау завоевали две золотые и одну серебряную медали. О результатах редакции Lada.kz сообщил тренер по гиревому спорту Мангистауский области Асхат Олжабаев.

На фото спортсмен Бакытжан Советханов. Фото предоставил Асхат Олжабаев

С 13 по 18 ноября 2025 года в Китае проходят соревнования сильнейших гиревиков планеты — чемпионат мира по гиревому спорту. Спортивную честь Мангистау защищали Бакытжан Советханов, Нартай Алтыбаев и Аманесен Бисенов.

Чемпионами мира стали Нартай Алтыбаев в весовой категории до 73 кг (дисциплина "рывок") и Аманесен Бисенов в весовой категории до 95 кг (дисциплина "толчок").

Бакытжан Советханов стал серебряным призером в весовой категории до 95 кг (дисциплина "длинный цикл").

Любая победа — это не случайность. За ней стоят годы упорных, изнурительных тренировок, огромная сила воли и искренняя преданность своему делу. Наши спортсмены не просто вышли на старт — они показали характер, выдержку и профессионализм. Каждый из них полностью справился с поставленной задачей и продемонстрировал высокий уровень подготовки, — сказал тренер по гиревому спорту Мангистауской области Асхат Олжабаев.

Напомним, в мае 2025 года два спортсмена из Мангистау стали чемпионами Азии по гиревому спорту.