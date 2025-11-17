18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 16:49

Каратисты из Актау завоевали семь медалей на чемпионате Казахстана

Спорт 0 751 Лиана Рязанцева

Спортсмены сборной Актау по ашихара-каратэ завоевали семь медалей на чемпионате Казахстана, прошедшем в Астане в минувшие выходные, сообщил Lada.kz директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

 

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Фото предоставил Дмитрий Печкин

Чемпионат Республики Казахстан по ашихара-каратэ AIKO проходил 15 и 16 ноября в Астане.

Чемпионат собрал более 800 участников из 16 регионов страны, среди которых выступили и спортсмены из Актау под руководством главного тренера Дмитрия Печкина.

Организатором выступила Ассоциация ашихара Казахстан, соревнования проводились под руководством бран-чифа Казахстана и Азии Александра Журавлёва. Программа чемпионата включала два насыщенных соревновательных дня. Спортивную честь Актау защищали семь лучших бойцов. По итогам выступления команда завоевала семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые. Наши ребята показали характер. Каждый из них вышел на татами с полной отдачей и доказал, что готов бороться до конца, — подчеркнул Дмитрий Печкин.

Победителями чемпионата по ашихара каратэ AIKO стали Ералы Абдыашим  (кумитэ, 10-11 лет) и Шынгыс Кусманов (кумитэ, 8-9 лет).

«Серебро» завоевали: Нуралы Абдыашим (кумитэ, 8-9 лет) и две медали Диана Азаматкызы (кумитэ и фулл-контакт, 16-17 лет).

Бронзовыми призерами стали Касым Кемелов (кумитэ, 10–11 лет) и Алихан Ермекбаев (кумитэ, 8-9 лет).

По словам Дмитрия Печкина, участие в таких турнирах вдохновляет и наставников, и самих ребят. Он также добавил, что медальный результат стал итогом серьёзной подготовки и внутренней дисциплины спортсменов.

Эти семь медалей - результат ежедневного труда. Я горжусь каждым участником. Но, самое главное, мы продолжаем расти, и этот турнир показал, что у Актау большой потенциал. Для наших спортсменов это огромный опыт. Они увидели уровень лучших бойцов страны и поняли, куда двигаться дальше. Мы обязательно сделаем выводы и вернёмся ещё сильнее, — сказал тренер.

Ранее спортсмены сборной Актау по ашихара-каратэ завоевали 19 медалей на двух турнирах, прошедших в Алматы. 

9
1
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

