Школьник из Мангистау стал чемпионом мира по тогызкумалаку

Ученик 11 «А» класса жанаозенской школы №18 Даулет Айкын стал победителем II Чемпионата мира среди школьников по тогызкумалаку в возрастной категории до 17 лет, передает Lada.kz со ссылкой на управление образования Мангистауской области.

Фото: управление образования Мангистауской области

II Чемпионата мира среди школьников по тогызкумалаку проходил в Алматы с 18 по 22 ноября. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 21 страны.

Несмотря на напряженную борьбу, Даулету Айкыну удалось успешно представить Казахстан и Мангистаускую область – он стал первым чемпионом мира из региона по данной национальной игре.

Помимо золотой медали, он также выполнил норматив мастера спорта.

Юного чемпиона подготовили тренеры Куляш Мадрешова и Тугелбай Куанышов.

Напомним, ранее команда по тогызкумалак из Мангистауской области выиграла на республиканской олимпиаде. Подробнее по ссылке.