Борец из Мангистау взял «бронзу» на чемпионате страны

На чемпионате Казахстана по казакша курес среди взрослых Диас Жолдыбаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов, сообщает Lada.kz .

Бронзовый призер Диас Жолдыбаев. Фото спортсменов

С 23 по 26 ноября в Шымкенте проходил чемпионат РК по казакша курес среди взрослых. Представитель Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо Диас Жолдыбаев успешно провел серию поединков и поднялся на третью ступень пьедестала.

На пути к медали он последовательно одолел трех соперников: из Жамбылской, Павлодарской и Кызылординской областей.

В полуфинальной встрече он уступил туркестанскому спортсмену, однако в поединке за бронзу уверенно победил опытного борца из Костанайской области.

Напомним, Диас Жолдыбаев ранее выступил на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и также завоевал бронзовую медаль.