Юные футболисты из Актау одержали победу на турнире в Костанае

Футбольная команда «Каспий 2013» уверенно выступила на республиканском турнире в Костанае, одержав победу над всеми соперниками, передает Lada.kz.
С 20 по 26 ноября на поле «Тобол Арены» в Костанае прошел республиканский турнир памяти Халимжана Ержанова среди юношей 2013 года рождения.
На турнире собрались сильнейшие команды не только из разных регионов Казахстана, но также из России и Татарстана, что придало турниру настоящий международный уровень.
Спортивную честь региона представляла команда «Каспий 2013» под руководством тренеров Артура Каськова и Бакытжана Абдуллаева.
По итогам матчей команда добилась следующих результатов:
Лучшим игроком стал Темирлан Нуркабаев.
Лучшим защитником признан игрок Артем Габидуллин.
Это одни из наиболее значимых соревнований в конце года. Конкуренция была серьёзной, борьба – непростой. Но в этих условиях наша команда смогла проявить характер и показать своё мастерство. Мы безмерно рады, что ребята вышли из турнира с заслуженным «золотом», - поделились впечатлениями родители юных футболистов.
Напомним, ранее футбольная команда «Caspiy-2013» показала хорошие результаты на соревнованиях в Актобе.
