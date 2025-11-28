Юные футболисты из Актау одержали победу на турнире в Костанае

Футбольная команда «Каспий 2013» уверенно выступила на республиканском турнире в Костанае, одержав победу над всеми соперниками, передает Lada.kz .

Фото предоставлено спортсменами

С 20 по 26 ноября на поле «Тобол Арены» в Костанае прошел республиканский турнир памяти Халимжана Ержанова среди юношей 2013 года рождения.

На турнире собрались сильнейшие команды не только из разных регионов Казахстана, но также из России и Татарстана, что придало турниру настоящий международный уровень.

Спортивную честь региона представляла команда «Каспий 2013» под руководством тренеров Артура Каськова и Бакытжана Абдуллаева.

По итогам матчей команда добилась следующих результатов:

«Caspiy-2013» – «Есет Батыр», счет 2:0;

«Caspiy-2013» – «Сборная ДЮСШ» счёт 7:2;

«Caspiy-2013» – «ЛГ ДЮСШ Лисаковск», счет 9:1;

«Caspiy-2013» – ФК «Энергетик г. Бугульма», счет 4:4;

«Caspiy-2013» – «Тобол 2013», счет 5:3;

Финал «Caspiy-2013» – «ДЮСШ Костанай», счет 3:0.

Лучшим игроком стал Темирлан Нуркабаев.

Лучшим защитником признан игрок Артем Габидуллин.

Это одни из наиболее значимых соревнований в конце года. Конкуренция была серьёзной, борьба – непростой. Но в этих условиях наша команда смогла проявить характер и показать своё мастерство. Мы безмерно рады, что ребята вышли из турнира с заслуженным «золотом», - поделились впечатлениями родители юных футболистов.

