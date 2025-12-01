Юный боксер из Мангистау завоевал путёвку на Чемпионат Казахстана

В Актобе завершились региональные соревнования по боксу среди подростков 2012 года рождения, в которых участвовали спортсмены из южных и западных областей страны. Представитель Мангистауской области на турнире продемонстрировал достойные результаты, передает Lada.kz.
По итогам соревнований золотую медаль завоевал спортсмен из села Таучик Түпкараганского района – Аманжан Жанай.
Победа на региональном турнире дала спортсмену право выступить на Чемпионате Казахстана.
Успех юного боксера стал результатом целенаправленной подготовки и работы тренера Нурлыхата Отепбергенова, который сумел направить ученика и помочь ему раскрыть потенциал, - говорится в сообщении Тупкараганского районного акимата.
Напомним, ранее мангистауский спортсмен Уалихан Бисенкулов по прозвищу «Адай» одержал победу на вечере бокса в Москве.
Комментарии0 комментарий(ев)