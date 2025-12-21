18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.12.2025, 09:19

Спортсмены из Мангистау завоевали медали на международном турнире по боксу

Спорт 0 1 565 Лиана Рязанцева

Боксеры из Мангистауской области завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали 41-го традиционного международного турнира памяти Галыма Жарылгапова. Об этом Lada.kz сообщил тренер Жарас Калимов.

Фото предоставил Жарас Калимов
Фото предоставил Жарас Калимов

С 15 по 20 декабря 2025 года в Караганде проходил 41-ый традиционный международный турнир памяти Галыма Жарылгапова. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов страны.

Мангистаускую область представили как юноши, так и девушки. Боксеров сопровождали тренеры Ердос Жанабергенов и Жарас Калимов.

В копилке сборной региона пять медалей: одна золотая и четыре бронзовые.

Чемпионкой турнира стала Асем Танатар, выступавшая в весовой категории до 65 килограммов.

Асем Танатар до финала провела два очень конкурентных поединка. В финале её соперницей стала Дарига Шакимова из Астаны  призёр Олимпийских игр и чемпионка Азии, - рассказал Жарас Калимов.

Среди девушек в весовой категории до 50 килограммов бронзовую медаль завоевала Айбегим Кажимухан, а в весе до 57 килограммов третье место заняла Коркем Жумахан.

Среди мужчин в весовой категории до 50 килограммов достойно проявил себя наш земляк Дарын Кулжабаев, который также стал бронзовым призёром турнира.

В весовой категории свыше 92 килограммов Мангистаускую область представлял Салауат Тлекабай.

Он провёл яркие и напряжённые поединки, однако в полуфинале уступил представителю Алматы раздельным решением судей, и в итоге также завоевал бронзовую медаль. Выражаю искреннюю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку спортсменов. Отдельные слова признательности  президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, - сказал Жарас Калимов.

Напомним, ранее спортсменки из Мангистауской области завоевали две бронзовые медали на чемпионате Казахстана по боксу, который завершился 3 декабря в Таразе.

