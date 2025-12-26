18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.12.2025, 14:27

Руслан Бибуев стал первым обладателем статуса «IBA Gold Free Star» в Мангистау

Спорт 0 1 234 Лиана Рязанцева

Мастер спорта, судья международной категории IBA и член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев стал единственным представителем Мангистауской области, получившим престижный статус «IBA Gold Free Star», передает Lada.kz.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

Рефери по боксу Руслан Бибуев в декабре текущего года стал единственным из региона обладателем статуса «IBA Gold Free Star» и восьмым в целом по Казахстану. Данный статус присваивается только тем судьям, которые имели опыт судейства на чемпионатах мира.

Также этот статус является подтверждением высокого профессионализма и признанием заслуг в области судейства и спортивной подготовки. Его получение подчеркивает значительный вклад Руслана Бибуева в развитие спорта в регионе и его активное участие в международных соревнованиях.

Я невероятно рад, что мне присвоен этот престижный статус. Он открывает передо мной возможность судить крупнейшие международные турниры. Моя цель активно участвовать в судействе Олимпийских игр и представлять Казахстан на мировой арене, - поделился Руслан Бибуев.

Коллеги и представители спортивного сообщества отмечают, что достижение Руслана Бибуева служит примером для молодых спортсменов и судей, вдохновляя на дальнейшие успехи и профессиональный рост.

Напомним, ранее Руслан Бибуев стал лучшим рефери международного турнира «Великий Шелковый путь», прошедшего в Баку в апреле 2025 года. 

В 2021 году мангистаускому судье вручили сертификат AIBA «Три звезды».

