Руслан Бибуев стал первым обладателем статуса «IBA Gold Free Star» в Мангистау

Фото предоставил Руслан Бибуев

Рефери по боксу Руслан Бибуев в декабре текущего года стал единственным из региона обладателем статуса «IBA Gold Free Star» и восьмым в целом по Казахстану. Данный статус присваивается только тем судьям, которые имели опыт судейства на чемпионатах мира.

Также этот статус является подтверждением высокого профессионализма и признанием заслуг в области судейства и спортивной подготовки. Его получение подчеркивает значительный вклад Руслана Бибуева в развитие спорта в регионе и его активное участие в международных соревнованиях.

Я невероятно рад, что мне присвоен этот престижный статус. Он открывает передо мной возможность судить крупнейшие международные турниры. Моя цель активно участвовать в судействе Олимпийских игр и представлять Казахстан на мировой арене, - поделился Руслан Бибуев.

Коллеги и представители спортивного сообщества отмечают, что достижение Руслана Бибуева служит примером для молодых спортсменов и судей, вдохновляя на дальнейшие успехи и профессиональный рост.

Напомним, ранее Руслан Бибуев стал лучшим рефери международного турнира «Великий Шелковый путь», прошедшего в Баку в апреле 2025 года.

В 2021 году мангистаускому судье вручили сертификат AIBA «Три звезды».