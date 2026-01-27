Нурали Елемес стал игроком «Каспия»

Актауский «Каспий» объявил о подписании контракта с защитником юношеских сборных Казахстана U18, U19 Нурали Елемесом. О переходе футболиста сообщили на официальном аккаунте местного клуба, передает Lada.kz .

Фото: kazfootball.kz

Нурали Елемес воспитанник алматинского «Мустанга». Он начал свою профессиональную карьеру в «Ордабасы U21», проведя там два сезона.

В 2023 году в составе «Жас Кырана» стал серебряным призером QJ Leaque.

В 2024 года выступал за футбольные клубы «Хан-Тенгри» и «Арысь».

В юношеском возврате неоднократно брал награды лучшего игрока и лучшего защитника.

Сезон 2025 провел в футбольном клубе «Иртыш» и помог вернуться в Премьер Лигу.

