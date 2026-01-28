Цель - Олимпиада: кадровые изменения произошли в федерации дзюдо Мангистау

В федерации дзюдо Мангистауской области состоялось первое заседание под руководством нового президента Айбека Имашева. В ходе встречи были назначены новые вице-президенты, а также обозначены приоритеты развития дзюдо в регионе - от массового спорта до олимпийских вершин, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в федерации дзюдо

В мероприятии, которое прошло 27 января, приняли участие все тренеры региона, а также директора спортивных школ, где развивается дзюдо. Заседание прошло в открытом формате и включало обсуждение в режиме вопросов и ответов. Участники подняли ключевые темы, касающиеся развития дзюдо в Мангистауской области, а также организации и проведения будущих спортивных мероприятий.

Экс-президент федерации Асылбек Жолдыбаев по предложению коллектива остаётся почётным президентом федерации. Был особо отмечен его вклад в развитие дзюдо за более чем 10 лет работы.

Вице-президентами федерации дзюдо Мангистауской области стали Мирас Сайынов, Еркин Демеген, Нурлыбек Адеков и Нурбек Досаханов.

Также назначен рефери-директор федерации - судья международной категории Адиль Бисенкулы, а дисциплинарный совет возглавил Парасат Каракушиков.

Как отметил президент федерации Айбек Имашев, ключевая цель обновлённого состава - объединение всего региона и выстраивание единой системы подготовки спортсменов.

«Наша главная задача — сплочённость и объединение региона. Мы хотим выстроить путь подготовки спортсменов от начинающего уровня до Олимпиады. В основе — современные реформы, которые сегодня реализуются в сборной Казахстана, и новые методики мирового дзюдо», — подчеркнул Айбек Имашев.

По его словам, новые вице-президенты также будут выступать в роли меценатов и оказывать благотворительную поддержку развитию дзюдо в Мангистауской области.

В рамках заседания ряд специалистов и деятелей спорта были награждены почётными медалями федерации за вклад в развитие дзюдо.

Наши дзюдоисты сегодня показывают достойные результаты. Есть поддержка со стороны государства, а федерация, в свою очередь, как общественное объединение, продолжит системную работу по развитию дзюдо в регионе, - отметил Айбек Имашев.

Напомним, ранее Айбек Имашев объявил о своем уходе с поста исполнительного директора Федерации дзюдо РК.