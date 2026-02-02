18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 09:51

В Мангистау прошёл турнир по волейболу сидя в память о легенде казахстанского спорта

Спорт 0 766 Наталья Вронская

В Мангистауской области 31 января состоялся открытый турнир по волейболу сидя, организованный семьёй ныне покойного выдающегося казахстанского спортсмена Карасая Лукпанова, передаёт Lada.kz.

фото предоставлено организаторами
фото предоставлено организаторами

Имя Карасая Тулеуовича хорошо известно в паралимпийском спорте: он был 11-кратным чемпионом Казахстана, серебряным призёром Параазиатских игр в Пусане и победителем и призёром множества международных соревнований. Турнир стал не просто спортивным событием, а символом уважения к человеку, который внёс огромный вклад в развитие волейбола сидя и паралимпийского движения в стране.

На площадке встретились команды из Мангистауской и Атырауской областей, где активно развивается этот вид спорта. За играми наблюдали тренеры, ветераны спорта, представители спортивных организаций и молодые спортсмены. Соревнования прошли в напряжённой, но дружеской атмосфере. Участники отмечали, что играли не только за призовые места, но и в память о спортсмене, ставшем примером силы духа и преданности спорту.

По итогам турнира первое место заняла команда «Маңғыстау 1», второе место досталось команде «Атырау 2», а третье — команде «Атырау 1». Отдельно были отмечены лучшие игроки соревнований. Лучшим игроком признан Эрик Каскабаев из команды «Маңғыстау 1», лучшим нападающим — Мурад Унгарбаев из «Маңғыстау 2», лучшим защитником — Турлан Каратаев из команды «Атырау 2», а лучшим либеро — Алмат Оспанов, также из «Атырау 2».

Организацию турнира обеспечили сотрудники Мангистауского областного клуба инвалидного спорта и родные Карасая Лукпанова — его супруга и сыновья. Существенную поддержку оказали руководитель клуба Азамат Ахмедов, заслуженный тренер Республики Казахстан Нуралы Кулушов, вице-президент и главный тренер сборной Казахстана по параволейболу Бауржан Тахауов, президент федерации параволейбола Мангистауской области Куралбек Сеидов. Партнёрами мероприятия выступили TOO KJS «Project & Consulting» и Nexxio Pizza Актау.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и в перспективе придать ему международный статус. В регионе уверены, что такие соревнования помогают не только развивать адаптивный спорт, но и формируют в обществе уважение к людям с инвалидностью, демонстрируя их силу, талант и огромную волю к победе.

Напомним, ранее  редакция анонсировала турнир памяти ветерана паралимпийского спорта.

