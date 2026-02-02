В Мангистау прошёл турнир по волейболу сидя в память о легенде казахстанского спорта

фото предоставлено организаторами

Имя Карасая Тулеуовича хорошо известно в паралимпийском спорте: он был 11-кратным чемпионом Казахстана, серебряным призёром Параазиатских игр в Пусане и победителем и призёром множества международных соревнований. Турнир стал не просто спортивным событием, а символом уважения к человеку, который внёс огромный вклад в развитие волейбола сидя и паралимпийского движения в стране.

На площадке встретились команды из Мангистауской и Атырауской областей, где активно развивается этот вид спорта. За играми наблюдали тренеры, ветераны спорта, представители спортивных организаций и молодые спортсмены. Соревнования прошли в напряжённой, но дружеской атмосфере. Участники отмечали, что играли не только за призовые места, но и в память о спортсмене, ставшем примером силы духа и преданности спорту.

По итогам турнира первое место заняла команда «Маңғыстау 1», второе место досталось команде «Атырау 2», а третье — команде «Атырау 1». Отдельно были отмечены лучшие игроки соревнований. Лучшим игроком признан Эрик Каскабаев из команды «Маңғыстау 1», лучшим нападающим — Мурад Унгарбаев из «Маңғыстау 2», лучшим защитником — Турлан Каратаев из команды «Атырау 2», а лучшим либеро — Алмат Оспанов, также из «Атырау 2».

Организацию турнира обеспечили сотрудники Мангистауского областного клуба инвалидного спорта и родные Карасая Лукпанова — его супруга и сыновья. Существенную поддержку оказали руководитель клуба Азамат Ахмедов, заслуженный тренер Республики Казахстан Нуралы Кулушов, вице-президент и главный тренер сборной Казахстана по параволейболу Бауржан Тахауов, президент федерации параволейбола Мангистауской области Куралбек Сеидов. Партнёрами мероприятия выступили TOO KJS «Project & Consulting» и Nexxio Pizza Актау.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и в перспективе придать ему международный статус. В регионе уверены, что такие соревнования помогают не только развивать адаптивный спорт, но и формируют в обществе уважение к людям с инвалидностью, демонстрируя их силу, талант и огромную волю к победе.

Напомним, ранее редакция анонсировала турнир памяти ветерана паралимпийского спорта.