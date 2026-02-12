В Актау пройдет чемпионат области по дзюдо

Более 300 спортсменов со всего региона примут участие чемпионате Мангистауской области по дзюдо, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: olympic.kz

Региональный чемпионат состоится в Актау с 13 по 15 февраля. В турнире примут участие юноши и девушки 2011-2012 годов рождения.

На чемпионат со всего региона съедутся около 300 спортсменов, которые будут бороться за призовые места и звание сильнейших. Приглашаем жителей Актау прийти на соревнования и поддержать участников, - отметил президент Федерации дзюдо Мангистауской области Айбек Имашев.

Чемпионат пройдет в спортивном комплексе олимпийского резерва, расположенном в 4А микрорайоне (бывший СК «Каспий»).

Начало соревнований запланировано на 10:00 часов, финальные встречи состоятся в 17:00 часов.

Вход для зрителей свободный.

Напомним, в этом году в региональной федерации дзюдо произошли кадровые изменения.