«Каспий» примет баскетболистов «Астаны» в Актау

Мужская команда БК «Каспий» проведет домашние игры против БК «Астана» в рамках Чемпионата Казахстана Национальной лиги 2025, сообщает Lada.kz .

Фото баскетбольного клуба «Каспий»

На следующей неделе состоятся матчи Чемпионата Казахстана Национальной лиги по баскетболу. Мужская команда БК «Каспий» на домашней площадке встретится с одним из сильнейших клубов страны – БК «Астана».

Игры пройдут 2 и 3 мартав спортивном комплексе «Halyk Arena». Начало матчей – в 19:00 часов.

Болельщиков приглашают поддержать команду.

Вход на матчи свободный.

Напомним, ранее «Каспий» впервые стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу.