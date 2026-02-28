18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.02.2026, 11:24

«Каспий» примет баскетболистов «Астаны» в Актау

Спорт

Мужская команда БК «Каспий» проведет домашние игры против БК «Астана» в рамках Чемпионата Казахстана Национальной лиги 2025, сообщает Lada.kz.

Фото баскетбольного клуба «Каспий»
Фото баскетбольного клуба «Каспий»

На следующей неделе состоятся матчи Чемпионата Казахстана Национальной лиги по баскетболу. Мужская команда БК «Каспий» на домашней площадке встретится с одним из сильнейших клубов страны – БК «Астана».

Игры пройдут 2 и 3 мартав спортивном комплексе «Halyk Arena». Начало матчей – в 19:00 часов.

Болельщиков приглашают поддержать команду.

Вход на матчи свободный.

Напомним, ранее «Каспий» впервые стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу.

