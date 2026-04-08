«Канский фестиваль» из Актау выйдет против узбекского «Льва»

Актауский боец Канат «Канский фестиваль» Кульмагамбетов встретится в октагоне с Бобуром «Лев» Абдулазизовым из Узбекистана, сообщает Lada.kz .

«Канский фестиваль» и «Лев» провели стердаун перед боем. Кадр видео

Громкое противостояние обещает стать настоящим украшением бойцовского вечера в Almaty Arena. Организаторы в лице лиги Nomad Fighting уже называют поединок «битвой характеров», а в сети его окрестили схваткой «двух гангстеров».

Канат «Канский фестиваль» Кульмагамбетов выйдет в октагон против опасного соперника из Узбекистана - Бобура Абдулазизова, известного под прозвищем «Лев». Оба бойца славятся агрессивной манерой ведения боя и зрелищными поединками, что только подогревает интерес публики.

Судя по реакции в соцсетях, предстоящий бой уже вызвал мощный резонанс: зрители активно обсуждают шансы спортсменов, поддерживают своих фаворитов и воспринимают поединок не только как личное противостояние, но и как принципиальную дуэль представителей двух стран.

Кроме главного боя, зрителей ждёт насыщенная файт-карта. В октагоне также выступят Санжар Тажиев против Никархо, Дастан Бекен против Абдурахмана Абдурахманова, а также чемпион TopDog Шахоббиддин Эгамов сразится с Ернаром Хусаиновым.

Поединки пройдут в эту субботу, 11 апреля, в Алматы, в октагоне Almaty Arena.

Напомним, прошлым летом в Актау Канат «Канский Фестиваль» Кульмагамбетов устроил зрелищную «кулачную мясорубку» в октагоне турнира «NAIZA 75».