«Канский фестиваль» из Актау нокаутировал узбекского «Льва»

Канат «Канский фестиваль» Кульмагамбетов одержал досрочную победу на турнире IBA Nomad 14 в Алматы, сообщает Lada.kz .

Файтер из Актау Канат Кульмагамбетов провел поединок на турнире IBA Nomad 14 в эту субботу в Алматы.

Бой в среднем весе был рассчитан на три раунда.

С первых секунд соперники включились в жесткий размен ударами.

По ходу боя Бобур Абдулазизов получил рассечение, после чего рефери зафиксировал нокдаун и принял решение остановить поединок.

В результате бой завершился досрочной победой нашего бойца – техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей считает исход спорным и призывает к реваншу, отмечая возможное столкновение голов или неоднозначный эпизод. Другие, напротив, признают победу заслуженной.

При этом большинство болельщиков подчеркивает высокий уровень обоих спортсменов, отмечая братские отношения между Казахстаном и Узбекистаном.

Напомним, ранее сообщалось, что Канат «Канский фестиваль» Кульмагамбетов встретится в октагоне с Бобуром «Лев» Абдулазизовым из Узбекистана.