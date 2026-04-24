24.04.2026, 15:40

Дзюдоистки из Мангистау завоевали медали на международном турнире в Павлодаре

Спорт 0 328 Наталья Вронская

С 20 по 24 апреля в Павлодаре прошёл международный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Батырбека Сейсенбаева. Представительницы Мангистауской области показали высокий уровень подготовки и вошли в число призёров соревнований, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 17 областей и трёх городов страны. Дзюдоистки из Мангистауской области завоевали призовые места.

Так, Айдана Хасенкызы в весовой категории до 48 килограммов завоевала золотую медаль, уверенно заняв первое место. Аяулым Турдике, выступавшая в категории до 52 килограммов, стала бронзовым призёром, поднявшись на третью ступень пьедестала.

Как отметили в областной федерации дзюдо, спортсменки продемонстрировали хорошую технику, выдержку и боевой характер, достойно представив регион на соревнованиях высокого уровня.

Отмечается, что турнир памяти Батырбека Сейсенбаева проводится уже в 27-й раз и ежегодно собирает сильнейших дзюдоистов со всей страны.

Напомним, ранее в Алматы с 9 по 11 апреля проходил международный турнир по дзюдо памяти известного спортивного деятеля Леонида Орлова. Спортсмен из Актау Ильяс Ануарулы завоевал золотую медаль.

