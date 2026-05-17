Четыре медали завоевали спортсменки из Актау на открытом турнире по вольной борьбе

Спортсменки из Актау стали призерами открытого турнира по вольной борьбе среди девушек 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения, посвященного мастеру спорта КСРО Карабалину Ержану Толебаевичу. Об этом Lada.kz сообщила тренер Юлия Хамелис.

Фото предоставлено Юлией Хамелис

По словам тренера, турнир проводился с 14 по 15 мая в городе Алга Актюбинской области. В соревнованиях приняли участие как представительницы указанного города, так и Актобе, Актау, Кандагаша, Мартука, Хромтау – всего более 70 девушек.

В весе до 36 килограммов Дарига Еламан заняла первое место. В этой же категории боролась Раушан Бектемирова, ей удалось взять серебряную медаль.

В весе до 39 килограммов бронзовую медаль завоевала Ева Вахитова.

В весовой категории до 42 килограммов «золото» Актау принесла Рахат Бектемирова.

Обладательницей медали серебряного отлива стала Акгулем Гуйбайдулла, выступившая в весе до 54 килограммов.

Помимо прочего, Дарига Еламан была удостоена специального приза и грамоты за лучшую технику, продемонстрированную в ходе данных соревнований.

Участницы турнира поблагодарили руководителя СДЮШОР по борьбе Романа Ахмедханова, а также тренеров Юлию Хамелис, Меруерт Дынбаеву и Александра Мухалева за проведенную подготовку к турниру.

