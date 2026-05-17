18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 11:00

Четыре медали завоевали спортсменки из Актау на открытом турнире по вольной борьбе

Спорт 0 726 Алия Шарипова

Спортсменки из Актау стали призерами открытого турнира по вольной борьбе среди девушек 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения, посвященного мастеру спорта КСРО Карабалину Ержану Толебаевичу. Об этом Lada.kz сообщила тренер Юлия Хамелис.

Фото предоставлено Юлией Хамелис
Фото предоставлено Юлией Хамелис

По словам тренера, турнир проводился с 14 по 15 мая в городе Алга Актюбинской области. В соревнованиях приняли участие как представительницы указанного города, так и Актобе, Актау, Кандагаша, Мартука, Хромтау – всего более 70 девушек.

В весе до 36 килограммов Дарига Еламан заняла первое место. В этой же категории боролась Раушан Бектемирова, ей удалось взять серебряную медаль.

В весе до 39 килограммов бронзовую медаль завоевала Ева Вахитова.

В весовой категории до 42 килограммов «золото» Актау принесла Рахат Бектемирова.

Обладательницей медали серебряного отлива стала Акгулем Гуйбайдулла, выступившая в весе до 54 килограммов.

Помимо прочего, Дарига Еламан была удостоена специального приза и грамоты за лучшую технику, продемонстрированную в ходе данных соревнований.

Участницы турнира поблагодарили руководителя СДЮШОР по борьбе Романа Ахмедханова, а также тренеров Юлию Хамелис, Меруерт Дынбаеву и Александра Мухалева за проведенную подготовку к турниру.

Напомним, ранее спортсменки из Актау взяли шесть медалей ежегодного турнира по женской вольной борьбе среди младших кадеток. Подробнее по ссылке.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь