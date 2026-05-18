Спортсменка из Актау взяла «золото» Кубка Казахстана по вольной борьбе

В Алматы 17 мая завершился Кубок страны по трем видам борьбы – греко-римской, женской, мужской вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие порядка 150 человек со всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представила одна спортсменка – Марал Танирбергенова. Представительница Актау, выступив в весе до 50 килограммов, завоевала золотую медаль.

У Марал в ее весовой категории было 16 представительниц регионов РК. До финала наша спортсменка одержала три убедительные победы над своими соперницами. Уже в финале встретилась с участницей из Уральска Зейнеп Баяновой, которую также успешно одолела. Таким образом Марал поднялась на высшую ступень пьедестала, - сообщил Александр Мухалев.

Как отметил тренер, данный турнир является одним из этапов для отбора на Азиатские игры, которые состоятся в Японии в сентябре текущего года.