«Каспий» завершил чемпионат Казахстана по баскетболу сенсационной победой

Баскетбольный клуб «Каспий» стал чемпионом Национальной лиги Казахстана, сообщает Lada.kz.
Сегодняшняя финальная встреча прошла в напряженной борьбе.
Соперники поочередно выходили вперед, однако в концовке баскетболисты «Каспия» сумели сохранить минимальное преимущество и довести матч до победы. Счет встречи составил 89:87.
Этот успех стал ярким завершением сезона для нашей команды.
Баскетбольный клуб «Каспий» благодарит всех болельщиков за поддержку на протяжении сезона.
