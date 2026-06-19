Мангистауский спортсмен сразится с элитой мирового дзюдо

Аскар Наркулов из Мангистауской области выступит на престижном международном турнире Ulaanbaatar Grand Slam 2026 в Монголии, сообщает Lada.kz .

Фото из архива спортсмена

С 19 по 21 июня в столице Монголии Улан-Баторе пройдет международный турнир по дзюдо Ulaanbaatar Grand Slam 2026. В числе участников престижных соревнований выступит представитель Мангистауской области и национальной сборной Казахстана Аскар Наркулов.

Аскар Наркулов выйдет на татами 20 июня во второй день турнира и будет бороться в весовой категории до 81 килограмма. Ему предстоит встретиться с сильнейшими дзюдоистами мира.

Всего в соревнованиях принимают участие 454 спортсмена из 58 стран. Медали будут разыграны в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.

Особую значимость турниру придает тот факт, что именно с Гран-при в Улан-Баторе начинается квалификационный цикл к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В течение двух лет спортсмены будут набирать рейтинговые очки, по итогам которых лучшие дзюдоисты мира смогут завоевать олимпийские лицензии для своих национальных олимпийских комитетов.

26-летний Аскар Наркулов является одним из ведущих казахстанских дзюдоистов в своей весовой категории. Спортсмен входит в состав национальной сборной Казахстана, является призером Всемирных университетских игр, этапов Grand Slam, European Cup и Asian Open. На протяжении последних лет он регулярно представляет Казахстан на крупнейших международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

Трансляции соревнований будут доступны на официальных ресурсах Международной федерации дзюдо, а также на спортивных телеканалах и интернет-платформах.

В федерации дзюдо Мангистауской области пожелали Аскару Наркулову уверенных схваток, успешного выступления и новых побед на международной арене.