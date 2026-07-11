Избрали председателя Федерации настольного тенниса Мангистауской области

Генеральный директор ТОО «Oil Services Company» Ахмет Есенгалиев избран председателем Федерации настольного тенниса Мангистауской области. Соответствующее решение было принято на учредительном собрании Федерации, состоявшемся в Актау, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в Федерации настольного тенниса РК, перед новым руководителем Ахметом Есенгалиевым стоит задача по дальнейшему развитию настольного тенниса в регионе. В числе приоритетных направлений работы - привлечение детей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям этим видом спорта, создание условий для его массовой популяризации, а также совершенствование материально-технической базы.

Особое внимание планируется уделить организации и поддержке массовых спортивных мероприятий, развитию профессионального настольного тенниса и подготовке спортсменов высокого уровня, способных достойно представлять Мангистаускую область и Казахстан на республиканских и международных соревнованиях.

Кроме того, деятельность Федерации будет направлена на укрепление позиций региона в спортивном сообществе и продвижение положительного имиджа Мангистауской области и Казахстана на международной арене через достижения местных спортсменов.

Ахмет Есенгалиев. Фото: Федерация настольного тенниса РК