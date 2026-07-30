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29.07.2026, 20:03

«Каспий» не примет участие в ЧРК по баскетболу: клуб остался без финансирования

Спорт 0 815 Сергей Кораблев

Баскетбольный клуб «Каспий», впервые в истории спорта Мангистауской области ставший абсолютным чемпионом Казахстана, может не принять участие в новом сезоне, сообщает Lada.kz.

Фото баскетбольного клуба «Каспий»
Фото баскетбольного клуба «Каспий»

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Завершившийся сезон стал историческим для нашего региона. Мужская команда впервые завоевала сразу два главных трофея отечественного баскетбола – Кубок Казахстана и золотые медали Национальной лиги, став абсолютным чемпионом страны.

Спустя несколько месяцев после этого успеха клуб оказался в сложной финансовой ситуации.

Данная ситуация обусловлена отсутствием финансирования и дефицитом клубного бюджета. Несмотря на все усилия руководства и попытки найти альтернативные источники поддержки, обеспечить полноценное участие команд клуба в сложившейся ситуации не представляется возможным, - говорится в обращении администрации клуба.

В клубе отметили, что продолжают искать возможности для решения проблемы и надеются изменить ситуацию.

Администрация также поблагодарила болельщиков за поддержку, подчеркнув, что именно заполненные трибуны и атмосфера на матчах стали важной частью исторического сезона.

Дальнейшее существование БК «Каспий» остается под вопросом, но руководство клуба выражает надежду, что ситуацию удастся изменить и клуб сможет сохранить свое место в казахстанском баскетболе.

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