В облспорте сделали заявление о дальнейшей судьбе баскетбольного клуба «Каспий»

После публикации информации о том, что баскетбольный клуб «Каспий» не примет участие в чемпионате Казахстана из-за отсутствия финансирования, чиновники выступили с официальным комментарием, сообщает Lada.kz .

Фото баскетбольного клуба «Каспий»

В управлении физической культуры и спорта региона сообщили, что в настоящее время клуб находится в доверительном управлении. По итогам конкурсных процедур на 2026 год на его деятельность было выделено 300 миллионов тенге.

Эти средства были предусмотрены на весь 2026 год и должны были покрыть расходы на выплату заработной платы сотрудникам, организацию учебно-тренировочного процесса, участие команды в чемпионате Казахстана, проведение сборов, содержание клуба и другие предусмотренные договором расходы. Игровой сезон завершился уже в мае. В связи с этим все мероприятия, запланированные на сезон, были реализованы в течение первых пяти месяцев года, после чего были произведены окончательные расчеты по заработной плате, налогам, социальным отчислениям и другим обязательным платежам. Мы исполнили все обязательства по договору на 2026 год в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Какая-либо задолженность со стороны управления перед баскетбольным клубом «Каспий» отсутствует, - уточнили в ведомстве.

Сейчас ведется подготовка к спортивному сезону 2026-2027 годов. Клуб, как заявили в управлении физической культуры и спорта, продолжит представлять Мангистаускую область в чемпионате РК среди мужских команд, а также примет участие в соревнованиях среди детско-юношеских команд.

Также в установленном законодательством порядке проводятся необходимые процедуры по выделению финансирования, которое позволит обеспечить подготовку команды и ее участие в предстоящем сезоне.

Мы держим ситуацию на постоянном контроле и принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы клуба и дальнейшего развития баскетбола в регионе, - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее руководство БК «Каспий» заявило об отсутствии финансирования на новый сезон и невозможности заявить команду для участия в чемпионате Казахстана.