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31.07.2026, 20:55

Вопрос решён: баскетбольный клуб «Каспий» получил финансирование

Спорт 0 749 Сергей Кораблев

После сообщений о возможном пропуске нового сезона из-за отсутствия финансирования баскетбольный клуб «Каспий» официально подтвердил свое участие в чемпионате РК сезона 2026-2027, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Как отметили в баскетбольном клубе «Каспий», руководство клуба провело встречу с руководством управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По итогам переговоров было принято решение, что мужская команда примет участие в чемпионате страны сезона 2026–2027.

Сообщается, что финансирование клуба будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В клубе выразили благодарность акимату Мангистауской области и руководству управления физической культуры и спорта за поддержку и оперативное решение вопроса.

«Надеемся и верим, что в скором будущем будем радовать наших болельщиков и любителей баскетбола новыми победами», — говорится в сообщении клуба.

Также в БК «Каспий» поблагодарили всех болельщиков, которые поддерживали команду в непростой ситуации.

Напомним, ранее клуб сообщил, что из-за отсутствия финансирования не сможет принять участие в чемпионате Казахстана.

Позже в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области заявили, что вопрос финансирования находится в стадии решения.

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