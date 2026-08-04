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03.08.2026, 20:01

Теннисисты из Актау стали серебряными призерами престижных турниров

Спорт 0 921 Сергей Кораблев

Воспитанники теннисного центра в Актау продолжают успешно представлять Казахстан на международной арене. Сразу два спортсмена стали серебряными призерами престижных турниров серии ITF, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Берекет Жанибеков
Фото предоставил Берекет Жанибеков

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Как рассказал тренер теннисного центра в Актау Берекет Жанибеков, их воспитанник Даниял Рахматуллаев стал финалистом международного профессионального турнира ITF World Tennis Tour M15 Astana, который проходил с 27 июля по 2 августа в Астане.

В парном разряде Даниял Рахматуллаев выступал вместе с Дамиром Жалғаспаевым. Казахстанский дуэт уверенно прошел турнирную дистанцию, добрался до финала и завоевал серебряные медали. В соревнованиях приняли участие сильнейшие профессиональные теннисисты из разных стран.

Еще один успех принадлежит воспитаннику актауского теннисного центра Нурдаулету Балкану. Он стал серебряным призером международного юниорского турнира ITF Juniors G30 Hasselt, который проходил с 27 июля по 1 августа в Бельгии.

В мужском парном разряде, где выступали 24 спортсмена из 10 стран, Нурдаулет Балкан сыграл в паре с Бексултаном Бауыржановым из Алматы. Казахстанские теннисисты дошли до финала, где стали серебряными призерами престижного международного турнира.

По словам Берекета Жанибекова, Нурдаулет Балкан с каждым стартом заметно прогрессирует, совершенствуя тактическое мышление, физическую и психологическую подготовку. Каждый успешный турнир приносит спортсмену рейтинговые очки ITF, которые позволяют подниматься в мировом рейтинге.

Главная цель теннисиста – набрать необходимое количество рейтинговых очков для участия в юниорских турнирах Большого шлема, считающихся самым престижным уровнем мирового тенниса среди юниоров. Следующим испытанием для Нурдаулета станет серия международных турниров ITF Juniors в Кыргызстане, где он продолжит борьбу за рейтинговые очки и новый международный опыт, - делится Берекет Жанибеков.

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