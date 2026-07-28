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28.07.2026, 09:26

Карта Казахстана в небе и десять тысяч зрителей: как в Актау прошел Open Air "ӘDILET EVENT"

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Более десяти тысяч жителей и гостей Актау собрались в городском амфитеатре на Open Air "ӘDILET EVENT", организованном Республиканским предвыборным штабом партии "Әділет". Для зрителей подготовили концерт казахстанских артистов и световое шоу с сотнями дронов, передает Lada.kz.

Карта Казахстана в небе и десять тысяч зрителей: как в Актау прошел Open Air "ӘDILET EVENT"
Карта Казахстана в небе и десять тысяч зрителей: как в Актау прошел Open Air "ӘDILET EVENT"

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Еще до начала концерта амфитеатр начал быстро заполняться. В толпе особенно выделялась молодежь – неудивительно для Мангистауской области, где живет одно из самых молодых населений страны. Рядом были семьи с детьми, туристы и компании друзей. Когда началась программа, свободных мест уже почти не осталось, а зрители заполнили все пространство.

Главным событием вечера стало дрон-шоу. В небе над Актау один за другим появлялись световые фигуры: сначала карта Казахстана, затем парящий беркут, а завершилось представление изображением Государственного флага. Каждая новая композиция сопровождалась аплодисментами зрителей, а десятки телефонов одновременно поднялись вверх, чтобы запечатлеть происходящее. Фотографии и видео почти сразу начали появляться в социальных сетях.

Все это время световое представление сопровождалось музыкальной программой и стало кульминацией праздника под открытым небом. На сцену вышли популярные казахстанские исполнители – Камшат Жолдыбаева, Amre и Sadraddin. Вместе со зрителями концерт смотрели и кандидаты в депутаты Курултая Айбек Дадебай, Рауан Кенжеханулы, Унзила Шапак, Мади Мырзагараев, Аят Сугирбай, Алибек Сайланбаев и Лаура Карабасова.

Знакомые песни подхватывали все — весь амфитеатр пел в унисон, танцевал и поддерживал каждое выступление аплодисментами. Благодаря этому вечер больше напоминал большой городской фестиваль, чем обычный концерт.

Масштабный Open Air стал ярким завершением насыщенного дня как для жителей, так и для гостей Мангистауской области. До этого представители партии «Әділет» провели серию встреч с жителями Актау и Жанаозена, коллективами предприятий, представителями бизнеса, морской отрасли, нефтяниками и молодежью.

Во время этих встреч обсуждались вопросы развития промышленности, создания новых рабочих мест, поддержки предпринимательства, модернизации инфраструктуры, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, внедрения цифровых технологий и подготовки молодых специалистов. Представители партии также сообщили, что предложения, поступившие от жителей региона, будут переданы в Республиканский предвыборный штаб для дальнейшей работы.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет». Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия «Әділет». Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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