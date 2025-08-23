18+
23.08.2025, 11:22

Онколог объяснил, что могло спровоцировать рак, убивший исполнителя хита «Фантазер»

Новости Мира 0 513

Эксперт факторы, которые могли сыграть ключевую роль в развитии болезни артиста Ярослава Евдокимова, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Предварительной причиной смерти известного певца Ярослава Евдокимова стала остановка сердца, вызванная осложнениями на фоне рака лёгкого. О том, что могло спровоцировать заболевание и его прогрессирование, рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, одной из главных причин рака лёгких является курение. Черемушкин отметил, что у курильщиков риск заболевания крайне высок. В целом курение становится источником не менее 40% онкологических патологий, поскольку организм получает значительные дозы канцерогенов и токсичных веществ, воздействующих на все органы и системы.

Лечение Евдокимов проходил за границей, где врачи приняли решение удалить часть лёгкого, поражённого опухолью. Однако, как пояснил Черемушкин, сама операция могла спровоцировать рост метастазов.

Любая операция приводит к выбросу гормонов роста, потому что организму необходимо справиться с образовавшимся дефектом, заживить его. Для этого необходимы специальные вещества, которые стимулируют клеточное деление. Но они могут также стимулировать так называемые «дремлющие» метастазы, которые есть, но не развивались. А операция может спровоцировать их пробуждение и активный рост, - отметил эксперт.

Чтобы минимизировать такие риски, обычно назначается специальное предоперационное лечение, замедляющее развитие раковых клеток.

