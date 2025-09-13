18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.09.2025, 13:56

Семья помогла полиции задержать подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Новости Мира 0 293

В США арестован 22-летний Тайлер Робинсон, которого обвиняют в убийстве известного активиста Чарли Кирка; задержанию поспособствовали его родственники, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Тайлер Робинсон / Фото Офиса губернатора Юты с сайта CNN
Тайлер Робинсон / Фото Офиса губернатора Юты с сайта CNN

По подозрению в убийстве американского общественного деятеля Чарли Кирка задержан 22-летний Тайлер Робинсон. Как сообщает CNN, его поместили под стражу в тюрьму штата Юта. Молодому человеку предъявлены несколько обвинений, включая убийство при отягчающих обстоятельствах. Отмечается, что он хранит молчание и отказывается сотрудничать со следствием.

Как задержали подозреваемого

Губернатор Юты Спенсер Кокс поделился подробностями операции. По его словам, вечером 11 сентября один из членов семьи Робинсона обратился к знакомому, который впоследствии сообщил информацию властям. Отец Тайлера узнал сына на фото, опубликованных полицией.

Следователи установили, что незадолго до стрельбы Робинсон высказывался негативно в адрес Чарли Кирка. Сосед по комнате предоставил переписку, где подозреваемый просил забрать винтовку, завернутую в полотенце, из определённого места.

Найденное оружие и улики

Правоохранители обнаружили винтовку, а на гильзах, найденных рядом с оружием, были выгравированы надписи, в том числе: «Эй, фашист! Лови!». Камеры наблюдения зафиксировали, как Робинсон утром в среду приехал в кампус на автомобиле Dodge Challenger.

Биография Робинсона

Тайлер Робинсон родился и вырос в пригороде Вашингтона, штат Юта. Он был отличником и учился на третьем курсе Технического колледжа Дикси. В 2021 году он в течение одного семестра посещал Университет штата Юта, на территории которого и произошло убийство.

Согласно данным избирательной регистрации, Робинсон не был привязан к какой-либо партии и не участвовал в последних выборах. Однако его родственники сообщили следователям, что в последние годы он стал более политизированным.

Обстоятельства трагедии

Нападение произошло 10 сентября в Университете Юта Вэлли. Во время выступления Чарли Кирка в него выстрелили. Спустя два часа после случившегося президент США Дональд Трамп сообщил о смерти активиста. Подозреваемого задержали вечером 11 сентября.

0
1
0
