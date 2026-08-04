Япония намерена развивать экономику через оборонную промышленность

Правительство Японии представило ежегодную «Белую книгу» по обороне, в которой впервые делает акцент не только на укреплении национальной безопасности, но и на экономических преимуществах развития оборонной промышленности. В документе утверждается, что инвестиции в военную сферу способны стимулировать технологическое развитие, поддерживать стартапы и создавать новые возможности для роста экономики, передает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

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В докладе говорится, что на фоне растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи Япония должна активнее использовать современные технологии, привлекать частный бизнес и внедрять гражданские компоненты в производство вооружений. В Министерстве обороны подчеркнули, что вложения в оборону могут приносить пользу не только армии, но и экономике страны, а также повышать качество жизни населения.

Новый подход отражает экономическую стратегию премьер-министра Санаэ Такаити, которая рассматривает государственные инвестиции как один из инструментов ускорения экономического роста.

На изменение концепции указывает и оформление самой «книги». Если раньше на ее обложке изображались военные, техника и символика армии, то нынешнее издание украшено иллюстрацией в стиле аниме: улыбающаяся семья на фоне современного города. В Минобороны пояснили, что такой дизайн символизирует «образ будущего».

Документ опубликован накануне подготовки новой стратегии национальной безопасности Японии. Ожидается, что она предусматривает дальнейшее увеличение оборонных расходов, прежде всего для сдерживания Китая на фоне возможного конфликта вокруг Тайваня.

В докладе подчеркивается, что военная активность Китая представляет для Японии «самый серьезный стратегический вызов». Ранее Пекин резко раскритиковал заявление Такаити о том, что Силы самообороны Японии могут быть задействованы в случае нападения Китая на Тайвань, если это поставит под угрозу безопасность самой Японии.

За последние годы Токио увеличил оборонные расходы до 2% ВВП — максимального уровня со времен Второй мировой войны. Однако правительство пока не представило четкого плана финансирования дальнейшего роста военного бюджета без дополнительной нагрузки на государственные финансы.

Бюджет Японии на финансовый год, завершающийся в марте 2027 года, составил рекордные 122,3 трлн иен, а позже власти выделили еще 3,1 трлн иен на поддержку населения и бизнеса из-за роста цен на энергоносители.

Значительная часть дополнительных оборонных расходов уже направлена на закупку ракет дальностью свыше 1 000 километров. По оценкам экспертов, дальнейшее увеличение финансирования будет сосредоточено на разработке беспилотников и других автономных систем вооружения.