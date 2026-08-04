В Кыргызстане официально запретили кремацию умерших

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О погребении и похоронном деле», принятые Жогорку Кенешем (однопалатный парламент Кыргызстана) 25 июня 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на 24 kg .

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Согласно новым нормам, крематории в стране можно будет использовать только для термического уничтожения биологических отходов, образующихся в результате медицинской деятельности, в том числе органов и тканей человека.

При этом закон запрещает сжигать в крематориях тела умерших людей, а также абортированные и мертворожденные плоды.

Кроме того, из законодательства исключены положения, регулирующие кремацию, использование урн с прахом, колумбариев и стен скорби. Невостребованные и неопознанные тела теперь разрешено хоронить только в земле на кладбищах.

Строительство объектов для уничтожения медицинских биологических отходов может финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств частных организаций.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.