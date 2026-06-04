Чтобы избежать жертв: водитель КамАЗа врезался в скалу на трассе Мангистау

На автодороге Шетпе – Бейнеу грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом врезался в скальный откос. Фото и видео необычного происшествия быстро распространились по социальным сетям, вызвав вопросы у пользователей. Как выяснилось, водитель пошел на этот шаг сознательно, чтобы избежать более серьезных последствий, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

По информации департамента полиции Мангистауской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июня.

«Авария случилась автодороге Шетпе – Бейнеу. Грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом врезался в скалу. Пострадавших нет», — сообщили в полиции.

Как уточнили в ведомстве, во время движения водитель почувствовал отказ тормозной системы. Чтобы предотвратить возможное столкновение с другими участниками дорожного движения, он воспользовался специальным аварийным съездом, предназначенным для подобных ситуаций.

В результате автотранспорт выехал на аварийный участок и остановился, врезавшись в скальный откос. Это позволило избежать жертв и более серьезных последствий на оживленной трассе.

Несмотря на отсутствие пострадавших, по факту происшествия водитель все же привлечен к административной ответственности по статье 610 Кодекса Республики Казахстан.