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04.06.2026, 12:37

Чтобы избежать жертв: водитель КамАЗа врезался в скалу на трассе Мангистау

Новости Актау 0 4 281 Наталья Вронская

На автодороге Шетпе – Бейнеу грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом врезался в скальный откос. Фото и видео необычного происшествия быстро распространились по социальным сетям, вызвав вопросы у пользователей. Как выяснилось, водитель пошел на этот шаг сознательно, чтобы избежать более серьезных последствий, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ
стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

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По информации департамента полиции Мангистауской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июня.

«Авария случилась автодороге Шетпе – Бейнеу. Грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом врезался в скалу. Пострадавших нет», — сообщили в полиции.

Как уточнили в ведомстве, во время движения водитель почувствовал отказ тормозной системы. Чтобы предотвратить возможное столкновение с другими участниками дорожного движения, он воспользовался специальным аварийным съездом, предназначенным для подобных ситуаций.

В результате автотранспорт выехал на аварийный участок и остановился, врезавшись в скальный откос. Это позволило избежать жертв и более серьезных последствий на оживленной трассе.

Несмотря на отсутствие пострадавших, по факту происшествия водитель все же привлечен к административной ответственности по статье 610 Кодекса Республики Казахстан.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Richie
Richie
@kotkaz какой это улавливающий карман, если он ни черта не улавливающий. Он должен быть оборудован из песка и щебня, чтоб снижать скорость ТС, а его укатали в асфальт, сделали как трамплин в стену. После открытия этой дороги, на нём убился камазист, который вез картофель - камаз просто впечатался в стену. Все делается через одно место. Хотя есть интернет у всех, могли бы посмотреть в ютубе, как это работает, раз в дортехникуме пары пропускали...
05.06.2026, 01:19
дорожник
дорожник
Пишите что это на Манате
04.06.2026, 13:40
kotkaz
kotkaz
Lada, надо было по другому написать. Это устройство называется улавливающий карман.
04.06.2026, 12:00
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