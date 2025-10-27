Жильцы одного из домов 20 микрорайона Актау остались без питьевой воды и отопления

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №17 в 20 микрорайоне. По их словам, в выходной день они остались без питьевой воды. Кроме того, с начала отопительного сезона в их доме так и не появилось тепло. Люди отмечают, что инженерные коммуникации находятся на балансе у застройщика – ТОО «Строй Техсервис». Однако, как утверждают горожане, организация уже несколько дней не предпринимает никаких мер для устранения возникших проблем. В компании прокомментировали ситуацию.

Жильцы дома №17 в 20 микрорайоне рассказали, что сегодня, 27 октября, остались без питьевой воды. Причиной стал порыв трубопровода. Кроме того, люди утверждают, что с начала отопительного сезона в их доме так и не появилось отопление.

С начала отопительного сезона в доме отсутствует отопление. Ежедневно происходит новый порыв, однако устранением проблем никто не занимается. Застройщик — ТОО «Строй Техсервис». Уже несколько дней подряд представители компании не проявляют никакой ответственности. Сегодня мы остались еще и без питьевой воды, - жалуются люди.

Редакция Lada.kz выяснила у застройщика дома причины отсутствия отопления и воды.

Инженерные коммуникации данного дома находятся на нашем балансе. Это первый порыв с момента сдачи дома в эксплуатацию в 2023 году. Наши сотрудники уже занимаются устранением повреждения. Отопление в доме отсутствует, так как произошёл порыв теплотрассы. Скорее всего, из-за высокого давления. Сегодня наши специалисты проводили её ремонт и привлекли к работам спецтехнику. К сожалению, во время раскопок был задет трубопровод питьевой воды. В настоящее время активно ведутся необходимые мероприятия. У жителей имеется техническая вода. Планируем к вечеру восстановить подачу и питьевой воды, и отопления, - сообщили в компании.

Это не первый случай, когда люди в областном центре остаются без элементарных условий. Так, жильцы высотки в 9 микрорайоне уже пятый месяц живут без питьевой воды. Актаусцы обращались во все инстанции – в городской и областной акиматы, прокуратуру и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», но в ответ получили лишь формальные отписки.

К слову, в городе тепловые сети внутри микрорайонов изношены почти на 80%.