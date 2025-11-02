18+
02.11.2025, 18:10

Проблемы с отоплением: почти месяц без тепла остаются жильцы 4-этажек в Актау

Коммунальная жизнь 0 885 Сергей Кораблев

В 3А микрорайоне жители нескольких домов до сих пор остаются без отопления. Люди уверяют, с 7 октября тепло в их квартиры так и не поступило, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ранее обслуживанием микрорайона занималась управляющая компания ЖЭК 3А микрорайона, однако с 1 октября организация официально отказалась от обслуживания части домов и подала заявление о прекращении деятельности. После этого жилой фонд временно остался без управляющей компании. Позже обслуживание передали в «Нурике Сервис», которая является обслуживающей организацией 2 микрорайона.

Однако, по словам жильцов дома № 9 и №27 в 3А микрорайоне, несмотря на многочисленные обещания, тепло так и не появилось.

«Они несколько раз приходили, обещали, что отопление дадут: то в четверг, то в пятницу. И так почти уже месяц безрезультатно — батареи остаются холодными, и горячей воды нет», — жалуются жители дома № 9.

Люди утверждают, что неоднократно обращались в жилищную инспекцию, однако ответы ограничиваются формулировкой «сообщим дополнительно». Проверки проводятся уже две недели, но реальных результатов пока нет.

Ситуацией пообещал заняться Ислам Усенов, ныне возглавляющий новое коммунальное предприятие «Таза Ақтау». Он сообщил жителям, что 2 ноября будет проведена проверка по домам 3А микрорайона, и специалисты займутся запуском системы отопления.

«Однако в домах № 9 и № 24 завтра снова будут проводиться работы. В частности, в доме № 9 произошёл порыв на лежаке, устранением которого должна была заняться управляющая компания „Нурике Сервис“. Несмотря на то что автоматический тепловой пункт (АТП) в доме уже запущен, отопление и горячая вода не подаются именно из-за этой неисправности. До тех пор, пока „Нурике Сервис“ не ликвидирует порыв в подвале, подача тепла будет невозможна», — говорят жильцы дома № 9.

Жители отмечают, что не хотят возлагать всю ответственность только на «Нурике Сервис», поскольку ЖЭК 3А микрорайона после отказа от обслуживания не привёл в порядок трубопровод, и образовавшиеся порывы также не устранял. Поэтому требовать от новой управляющей компании мгновенного устранения всех неисправностей, по словам жителей, было бы несправедливо.

Напомним, ранее жители жилых массивов областного центра сообщали, что  несмотря на заверения властей, отопительные батареи в некоторых домах остаются холодными, а должной реакции от коммунальных служб не дождаться.

Чиновники же ответили на претензии жильцов об отсутствии теплоснабжения в их домах, и заверили, что отопительный сезон проходит успешно.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь