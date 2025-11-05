«МАЭК» снизил параметры подачи тепла в Актау

По данным городской администрации, в Актау зафиксировано отклонение параметров подачи теплоносителя от нормы, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в городском акимате, сегодня, 5 ноября, в 06:00 со стороны ТОО «МАЭК» температура теплоносителя, подаваемого на город, составила 61 °C при норме 76 °C. Согласно утверждённому температурному графику, при наружной температуре воздуха +5 °C подача должна обеспечиваться в пределах установленного значения.

В настоящее время специалисты ТОО «МАЭК» проводят регулировочные работы, направленные на восстановление стабильных параметров теплоснабжения.

Ситуация находится на контроле акимата города.

Напомним, порыв водопровода в доме №35 в 5 микрорайоне оставил жителей без электричества в Актау.

Жители дома №27 в 27 микрорайоне четвертый день сидят без отопления.