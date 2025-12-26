Жители Актау возмущены сносом ограждений вокруг мусорных контейнеров

Жители дома №39 в 26 микрорайоне выразили недовольство в связи с демонтажом ограждений вокруг мусорных контейнеров. По словам горожан, отсутствие конструкции приводит к тому, что все отходы человеческой жизнедеятельности разлетаются по двору. В городской администрации прокомментировали ситуацию редакции Lada.kz .

Фото автора

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №39 микрорайона 26. По их словам, на мусорной площадке было снесено ограждение, и теперь все содержание контейнеров разлетается по двору.

В Казахстане действуют санитарные нормы, которые чётко регламентируют содержание мусорных контейнеров и площадок. Контейнеры должны быть оснащены крышками, а сами площадки иметь твёрдое покрытие и ограждение с трёх сторон. Во дворе нашего дома стоят ржавые баки, так еще ограждение снесли. Теперь весь мусор разлетается по двору. В нашем регионе постоянно сильные ветра, почему администрация города и коммунальные службы это не учитывают?, - жалуются жители.

В городском акимате на запрос редакции прокомментировали демонтаж ограждения на мусорной площадке.

Как сообщили в акимате, к ним поступило обращение от жильцов дома №40 26 микрорайона о переносе баков.

Согласно проведённому опросу, 70% жильцов поддержали изменения, и по их согласию было принято решение о переносе ограждений. В настоящее время работы по демонтажу и установке ограждений на новом месте уже ведутся. В ближайшее время в этом дворе будут установлены евроконтейнеры, что должно повысить удобство и порядок при сборе мусора, - заявили в акимате.

