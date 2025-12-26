18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.12.2025, 12:02

Жители Актау возмущены сносом ограждений вокруг мусорных контейнеров

Коммунальная жизнь

Жители дома №39 в 26 микрорайоне выразили недовольство в связи с демонтажом ограждений вокруг мусорных контейнеров. По словам горожан, отсутствие конструкции приводит к тому, что все отходы человеческой жизнедеятельности разлетаются по двору. В городской администрации прокомментировали ситуацию редакции Lada.kz.

 

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №39 микрорайона 26. По их словам, на мусорной площадке было снесено ограждение, и теперь все содержание контейнеров разлетается по двору.

В Казахстане действуют санитарные нормы, которые чётко регламентируют содержание мусорных контейнеров и площадок. Контейнеры должны быть оснащены крышками, а сами площадки иметь твёрдое покрытие и ограждение с трёх сторон. Во дворе нашего дома стоят ржавые баки, так еще ограждение снесли. Теперь весь мусор разлетается по двору. В нашем регионе постоянно сильные ветра, почему администрация города и коммунальные службы это не учитывают?, - жалуются жители.

В городском акимате на запрос редакции прокомментировали демонтаж ограждения на мусорной площадке.

Как сообщили в акимате, к ним поступило обращение от жильцов дома №40 26 микрорайона о переносе баков.

Согласно проведённому опросу, 70% жильцов поддержали изменения, и по их согласию было принято решение о переносе ограждений. В настоящее время работы по демонтажу и установке ограждений на новом месте уже ведутся. В ближайшее время в этом дворе будут установлены евроконтейнеры, что должно повысить удобство и порядок при сборе мусора, - заявили в акимате.

Напомним, акимат Актау заключил договор с новой компанией  ТОО «Zero Waste», которая будет оказывать услуги по вывозу мусора.

Позже власти рассказали, что будет со старыми баками, установленными по городу. 

Жителям Актау также был представлен публичный договор на оказание услуг по вывозу ТБО. Ознакомиться с ним можно здесь.

Кроме того, ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о разрушенных мусорных контейнерах, превращающих областной центр в помойку. Подробнее по ссылке.

