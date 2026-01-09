В 20-м микрорайоне Актау жители перекрыли дорогу из-за коммунальных проблем

В 20-м микрорайоне жители комплекса «Кербез» перекрыли дорогу в знак протеста из-за перебоев с отоплением, электроснабжением и другими коммунальными проблемами. В акимате Актау прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Кадр видео

Вчера, 8 января, жители жилого комплекса «Кербез» в 20-м микрорайоне перекрыли дорогу в знак протеста. По их словам, в квартирах регулярно возникают перебои с отоплением и электроснабжением.

Жителей также беспокоят другие проблемы комплекса: мусор вывозится несвоевременно, остаются нерешёнными вопросы с управляющей компанией.

«В нашем доме отопление работает только при электричестве: как только свет отключают, батареи сразу остывают, и в квартирах становится холодно. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми — некоторые вынуждены временно съезжать и снимать жильё в другом месте. Мы не раз обращались к местным властям, но конкретного решения пока нет, и ситуация только ухудшается», - жалуются жители.

В отчаянии жители, чтобы привлечь внимание к проблеме, перекрыли дорогу.

В департаменте полиции сообщили, что сотрудники оперативно выехали на место, освободили проезжую часть и попросили людей переместиться на обочину. Движение было восстановлено сразу же.

В акимате Актау прокомментировали ситуацию, отметив, что в жилом комплексе «Кербез» ведутся работы по устранению технических неполадок в подземных электрических сетях, ставших причиной временного отключения электроэнергии.

В настоящее время специалисты проводят диагностику и восстановительные работы: проверяют подземные кабельные линии, выявляют и изолируют повреждённые участки, ремонтируют и заменяют неисправные элементы, а после завершения работ проверяют стабильность и безопасность электроснабжения, - сообщили в акимате.

В городской администрации пояснили, что 8 января 2026 года застройщик провёл первичные восстановительные работы, что позволило временно возобновить подачу электроэнергии. Однако при дальнейшем обследовании были обнаружены дополнительные технические неполадки, и электроснабжение вновь было приостановлено для проведения комплексного ремонта.

Застройщик осуществил подключение жилого комплекса к резервным линиям электроснабжения, что позволило временно обеспечить подачу электроэнергии. Параллельно в ближайшие дни будут продолжены работы по полному устранению выявленных неисправностей в основных сетях. После принятия первоочередных мер жители комплекса вернулись в свои квартиры, - подчеркнули в акимате.

Напомним, ранее жильцы ЖК «Aktau Towers», расположенного в 12 микрорайоне, обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие элементарных бытовых условий. По словам людей, тепло в их квартирах не подаётся с начала отопительного сезона.

С отсутствием отопления также столкнулись жильцы дома №23 в 29 микрорайоне. Основной причиной стало нарушение гидравлического баланса теплосетей микрорайона.