19.02.2026, 20:14

Жильцы многоэтажки в Актау заявили о блокировке газоснабжения после взрыва

Коммунальная жизнь 0 1 106 Наталья Вронская

В Сети появилось видеообращение жильцов дома №83 в 32В микрорайоне. По их словам, после взрыва бытового газа, произошедшего 28 октября 2025 года в подвальном помещении, его подача в квартиры до сих пор не восстановлена. Люди записали видео с обращением к местным правоохранительным органам и властям с просьбой вмешаться в ситуацию и принудить застройщика обеспечить их дом безопасными коммуникациями, передает Lada.kz.

Фото: стоп кадр из видео. Улучшен с помощью ИИ
Фото: стоп кадр из видео. Улучшен с помощью ИИ

Как утверждают жильцы, газа в их квартирах нет с момента аварии. При этом подземная труба продолжает использоваться застройщиком для подачи газа в котельную и соседние жилые комплексы.

Застройщик намеренно блокирует подключение наших квартир к газоснабжению, требуя от ОСИ принять фасадные сети на баланс. Таким образом компания пытается избежать ответственности за возможные нарушения при монтаже сетей и последствия взрыва, - говорят люди.

В обращении жильцы выдвинули ряд требований: привлечь застройщика к ответственности за создание препятствий в обеспечении дома коммунальными услугами и нарушение норм безопасности; обязать застройщика устранить неисправность модема за его счёт как законного владельца объекта; восстановить подачу газа в жилые квартиры с учётом исправности подземных коммуникаций; а также передать магистральные сети (газ, канализацию и трансформаторные подстанции) на баланс города в соответствии с проектными обязательствами.

Редакция Lada.kz направила запрос по данной ситуации в Актауский городской акимат.

Напомним, 28 октября 2025 года в подвальном помещении жилого комплекса «Асия» в 32В микрорайоне произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек: трое после оказания медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 30 октября медики сообщили о состоянии пострадавших. Спустя два дня после ЧП специалисты вновь обнаружили утечку газа в доме. По словам одного из жильцов, с момента сдачи многоэтажки в эксплуатацию в 2019-2020 годах это уже третий случай утечки.

Инцидент вновь актуализировал вопрос соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями к главному инженеру Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Али Юсупову.

