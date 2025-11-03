Взрыв газа в Актау: как избежать трагедии – отвечает главный инженер филиала «QazaqGaz Aimaq»

В прошлый вторник, 28 октября, в жилом комплексе «Асия» произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент вновь напомнил о важности соблюдения правил безопасности при пользовании газовым оборудованием. Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями к главному инженеру мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Али Юсупову.

Фото с сайта pixabay.com

- Как часто необходимо проводить проверку газового оборудования в квартирах? Кто должен инициировать осмотр?

Проверка (техническое обслуживание) газового оборудования в жилых помещениях проводится не реже одного раза в год согласно требованиям «Правил пользования газом в быту и договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Инициатором осмотра выступает специализированная газовая организация, с которой у дома заключен договор. Жильцы, в свою очередь, обязаны обеспечить доступ сотрудникам для проверки. Согласно статье 19 Закона «О газе и газоснабжении», владельцы газового оборудования должны следить за его техническим состоянием и безопасностью, заключив договор на обслуживание со специализированной организацией.

- Почему важно впускать в дом контролёров и как отличить настоящего специалиста от мошенника?

Проверка позволяет вовремя выявить утечки газа, неисправности оборудования, засоры дымохода и вентиляции, что предотвращает взрывы, пожары и отравления угарным газом. При уклонении от проверки подача газа может быть приостановлена. Чтобы не попасть на уловки мошенников: специалист обязан предъявить служебное удостоверение и наряд-задание;

на форме или удостоверении должна быть эмблема газовой службы (например, ТОО «РЦКУ-Актау»);

настоящие контролёры не берут оплату на месте – только по квитанции через банк или онлайн;

при сомнениях можно позвонить по номеру +7 (7292) 34-10-01 (ТОО «РЦКУ-Актау») и уточнить, направляли ли к вам сотрудника.

- Какие признаки указывают на утечку газа и что делать в такой ситуации?

Основные признаки – запах газа (пахнет тухлыми яйцами), шипение у соединений шлангов, пламя желтого цвета вместо синего, а также головная боль и тошнота. Если вы заподозрили утечку, необходимо: немедленно перекрыть кран подачи газа;

не включать и не выключать свет, электроприборы, не пользоваться телефоном;

открыть окна и двери, покинуть помещение;

вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112;

не возвращаться в квартиру до прибытия специалистов.

- Какие ошибки чаще всего совершают люди при пользовании газом?

Самые распространённые нарушения: использование газовой плиты для обогрева помещения;

закрытые вентиляционные отверстия или герметичные окна без притока воздуха;

оставленные включённые горелки без присмотра;

самостоятельный ремонт или замена деталей;

отсутствие проверки тяги в дымоходе перед включением колонки;

хранение горючих предметов рядом с плитой.

- Какие основные меры безопасности нужно соблюдать в быту?

Чтобы предотвратить утечки и пожары, нужно: проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляции перед включением;

не оставлять включённые горелки без присмотра;

обеспечивать приток свежего воздуха, не закрывать решётки;

не использовать плиту для обогрева;

регулярно проходить ежегодное обслуживание оборудования;

не хранить легковоспламеняющиеся предметы возле плиты;

при запахе газа немедленно перекрыть кран, проветрить помещение и вызвать 104;

обучать детей правилам безопасного обращения с газом.

- Какие профилактические меры проводятся в Актау после происшествия в ЖК «Асия»?

Профилактические мероприятия не прекращались и продолжаются по всему региону. С начала года проводятся подомовые обходы и рейды совместно с местными исполнительными органами и сотрудниками ДЧС. Жителям раздаются уведомления о необходимости заключения договоров на обслуживание оборудования. Информация распространяется через социальные ролики, бегущие строки на ТВ, SMS с номера 112. Проводятся отключения от газоснабжения объектов без договоров, а также проверяются нарушения техники и пожарной безопасности.

Кроме того, согласно статье 306 КоАП РК, за нарушение требований по эксплуатации газового оборудования предусмотрены штрафы:

для физических лиц – 7 МРП (27 524 тенге);

для малого бизнеса – 10 МРП (39 320 тенге);

для среднего бизнеса – 15 МРП (58 980 тенге).

В заключении интервью Али Юсупов обратился к населению.

Уважаемые жители Актау и Мангистауской области! Региональный производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» настоятельно просит вас заключать договоры на техническое обслуживание газовых систем, проверять вентиляционные каналы и дымоходы не реже двух раз в год – до и после отопительного сезона. От вашего внимания и ответственности напрямую зависят жизнь и безопасность ваших семей. Последствия халатности при обращении с газом могут быть смертельными, - сказал он.

Напомним, 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», что в 32В микрорайоне, произошел взрыв газа, в ходе которого увечья различной степени тяжести получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали. Позже специалистами была обнаружена утечка газа, приведшая к взрыву. Lada.kz также дополнительно уточняла у медиков о состоянии пострадавших при взрыве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.