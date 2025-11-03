18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 09:53

Взрыв газа в Актау: как избежать трагедии – отвечает главный инженер филиала «QazaqGaz Aimaq»

Обстоятельно и подробно 0 1 440 Наталья Вронская

В прошлый вторник, 28 октября, в жилом комплексе «Асия» произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент вновь напомнил о важности соблюдения правил безопасности при пользовании газовым оборудованием. Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями к главному инженеру мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Али Юсупову.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

- Как часто необходимо проводить проверку газового оборудования в квартирах? Кто должен инициировать осмотр?

Проверка (техническое обслуживание) газового оборудования в жилых помещениях проводится не реже одного раза в год согласно требованиям «Правил пользования газом в быту и договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Инициатором осмотра выступает специализированная газовая организация, с которой у дома заключен договор. Жильцы, в свою очередь, обязаны обеспечить доступ сотрудникам для проверки. Согласно статье 19 Закона «О газе и газоснабжении», владельцы газового оборудования должны следить за его техническим состоянием и безопасностью, заключив договор на обслуживание со специализированной организацией.

- Почему важно впускать в дом контролёров и как отличить настоящего специалиста от мошенника?

Проверка позволяет вовремя выявить утечки газа, неисправности оборудования, засоры дымохода и вентиляции, что предотвращает взрывы, пожары и отравления угарным газом. При уклонении от проверки подача газа может быть приостановлена. Чтобы не попасть на уловки мошенников:

  • специалист обязан предъявить служебное удостоверение и наряд-задание;
  • на форме или удостоверении должна быть эмблема газовой службы (например, ТОО «РЦКУ-Актау»);
  • настоящие контролёры не берут оплату на месте  только по квитанции через банк или онлайн;
  • при сомнениях можно позвонить по номеру +7 (7292) 34-10-01 (ТОО «РЦКУ-Актау») и уточнить, направляли ли к вам сотрудника.

- Какие признаки указывают на утечку газа и что делать в такой ситуации?

Основные признаки  запах газа (пахнет тухлыми яйцами), шипение у соединений шлангов, пламя желтого цвета вместо синего, а также головная боль и тошнота.

Если вы заподозрили утечку, необходимо:

  • немедленно перекрыть кран подачи газа;
  • не включать и не выключать свет, электроприборы, не пользоваться телефоном;
  • открыть окна и двери, покинуть помещение;
  • вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112;
  • не возвращаться в квартиру до прибытия специалистов.

- Какие ошибки чаще всего совершают люди при пользовании газом?

Самые распространённые нарушения:

  • использование газовой плиты для обогрева помещения;
  • закрытые вентиляционные отверстия или герметичные окна без притока воздуха;
  • оставленные включённые горелки без присмотра;
  • самостоятельный ремонт или замена деталей;
  • отсутствие проверки тяги в дымоходе перед включением колонки;
  • хранение горючих предметов рядом с плитой.

- Какие основные меры безопасности нужно соблюдать в быту?

Чтобы предотвратить утечки и пожары, нужно:

  • проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляции перед включением;
  • не оставлять включённые горелки без присмотра;
  • обеспечивать приток свежего воздуха, не закрывать решётки;
  • не использовать плиту для обогрева;
  • регулярно проходить ежегодное обслуживание оборудования;
  • не хранить легковоспламеняющиеся предметы возле плиты;
  • при запахе газа немедленно перекрыть кран, проветрить помещение и вызвать 104;
  • обучать детей правилам безопасного обращения с газом.

- Какие профилактические меры проводятся в Актау после происшествия в ЖК «Асия»?

Профилактические мероприятия не прекращались и продолжаются по всему региону. С начала года проводятся подомовые обходы и рейды совместно с местными исполнительными органами и сотрудниками ДЧС. Жителям раздаются уведомления о необходимости заключения договоров на обслуживание оборудования. Информация распространяется через социальные ролики, бегущие строки на ТВ, SMS с номера 112. Проводятся отключения от газоснабжения объектов без договоров, а также проверяются нарушения техники и пожарной безопасности.

Кроме того, согласно статье 306 КоАП РК, за нарушение требований по эксплуатации газового оборудования предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц  7 МРП (27 524 тенге);
  • для малого бизнеса  10 МРП (39 320 тенге);
  • для среднего бизнеса  15 МРП (58 980 тенге).

В заключении интервью Али Юсупов обратился к населению.

Уважаемые жители Актау и Мангистауской области! Региональный производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» настоятельно просит вас заключать договоры на техническое обслуживание газовых систем, проверять вентиляционные каналы и дымоходы не реже двух раз в год  до и после отопительного сезона. От вашего внимания и ответственности напрямую зависят жизнь и безопасность ваших семей. Последствия халатности при обращении с газом могут быть смертельными, - сказал он.

Напомним, 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», что в 32В микрорайоне, произошел взрыв газа, в ходе которого увечья различной степени тяжести получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали. Позже специалистами была обнаружена утечка газа, приведшая к взрыву. Lada.kz также дополнительно уточняла у медиков о состоянии пострадавших при взрыве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь