13.05.2026, 15:43

«Гейзер» взмыл в небо посреди Актау

Коммунальная жизнь | Сергей Кораблев

Местные жители сняли на видео мощный выброс воды в 29 микрорайоне. Струя горячей воды поднялась на высоту нескольких этажей. Коммунальщики объяснили произошедшее, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Очевидцы сняли на видео мощный поток воды, который поднялся на высоту примерно четырех этажей, и направили его в редакцию. Видеозапись была передана в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Как сообщили в предприятии, с 12 по 15 мая ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

По данным коммунальщиков, жители города были заранее уведомлены о предстоящих работах за неделю до их начала.

В ведомстве пояснили, что во время испытаний возможны аварийные ситуации и порывы на сетях горячего водоснабжения. Один из таких случаев произошел возле здания №30/2 в 29 микрорайоне.

В настоящее время подача горячей воды временно приостановлена, выявленный порыв устранен, - сообщили в коммунальной службе.

В «Каспий жылу, су арнасы» добавили, что испытания проводятся для проверки технического состояния тепловых сетей и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь