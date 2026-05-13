«Гейзер» взмыл в небо посреди Актау

Местные жители сняли на видео мощный выброс воды в 29 микрорайоне. Струя горячей воды поднялась на высоту нескольких этажей. Коммунальщики объяснили произошедшее, сообщает Lada.kz .

Очевидцы сняли на видео мощный поток воды, который поднялся на высоту примерно четырех этажей, и направили его в редакцию. Видеозапись была передана в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Как сообщили в предприятии, с 12 по 15 мая ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

По данным коммунальщиков, жители города были заранее уведомлены о предстоящих работах за неделю до их начала.

В ведомстве пояснили, что во время испытаний возможны аварийные ситуации и порывы на сетях горячего водоснабжения. Один из таких случаев произошел возле здания №30/2 в 29 микрорайоне.

В настоящее время подача горячей воды временно приостановлена, выявленный порыв устранен, - сообщили в коммунальной службе.

В «Каспий жылу, су арнасы» добавили, что испытания проводятся для проверки технического состояния тепловых сетей и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.