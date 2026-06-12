Вывоз мусора в Актау обсудят в прямом эфире

Жители Актау смогут задать вопросы, связанные с вывозом твердых бытовых отходов, во время прямого эфира, который состоится завтра, 12 июня, на официальной странице акимата города в Instagram , передает Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, эфир организован для обсуждения актуальных тем, связанных с работой организации, занимающейся вывозом мусора в областном центре. На вопросы горожан ответят ответственные специалисты, которые также предоставят разъяснения по наиболее востребованным темам в сфере санитарной очистки города.

Жителей приглашают подключиться к трансляции, оставить свои обращения и получить официальные ответы в режиме реального времени.

Прямой эфир состоится 12 июня в 17:00 часов на официальной Instagram-странице акимата Актау.

В администрации отмечают, что подобные встречи позволяют оперативно реагировать на обращения населения и обсуждать проблемные вопросы, связанные с качеством коммунальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на территории Актау сбор и вывоз твердых бытовых отходов обеспечивает ТОО «Zero Waste Ақтау», куда и должна поступать оплата от горожан за вывоз ТБО.