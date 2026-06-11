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11.06.2026, 18:51

Публичные слушания по тарифам на тепло в Актау прошли в пустом зале

Коммунальная жизнь 0 1 055 Ольга Максимова

Обсуждение вопросов тарифообразования главного производителя тепла в Мангистауской области прошло при пустом зале. Представители ТОО «МАЭК» презентовали проект тарифов, которые они запросили у территориального департамента Комитета по развитию естественных монополий. Повышение тарифов на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергией планируется для юрлиц и бюджетных организаций, для населения обещают оставить без изменений, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

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Слушания традиционно начались с презентации представителя ТОО «МАЭК» о текущих производственных и экономических показателях энергокомбината.

Адилет Абдигалиев, директор департамента экономики МАЭКа, сообщил, что физический износ теплопроизводящего оборудования (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС) в этом году достиг 81,5%. Также убытки от производства тепла в прошлом году составили 3,1 млрд тенге. Всего за период действия тарифов на тепло с 2021 по 2025 годы у предприятия сложились убытки в размере 12,4 млрд тенге.

В рамках проекта МЭКС (Модернизация энергетического и коммунального секторов) МАЭКу выделено 17,4 млрд тенге на модернизацию котлоагрегата №7 ТЭЦ-1 на период с 2026-2026 годы.

Программа финансирования МЭКС подразумевает возвратный механизм путем повышения тарифов.

ТОО «МАЭК» предлагает повысить тарифы на тепло для юридических лиц с 7 060,72 до 8 472,87 тенге, а для бюджетных организаций – с 10 397,86 до 13 719,41 тенге.

Проект тарифной сметы на 2026-2029 годы:

После завершения презентации директор Общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» Никар Рафикова задала ряд вопросов, на которые представители МАЭКа и департамента регулирования естественных монополий не предоставили исчерпывающих ответов.

Так, Никар Маликовна обратила внимание, что нормы потребления для III климатического района, куда входит Мангистауская область, были утверждены приказом министра промышленности и строительства РК «Об утверждении норм потребления тепловой энергии» от 21 октября 2024 года. Приказ утратил силу 6 марта 2026 года.

По ее словам, в период действия приказа для начисления тарифов использовалась норма, установленная местными исполнительными органами, в результате чего были нарушены права потребителей – норма, утвержденная министерством для населения, была гораздо выгоднее, чем акиматом.  

Представители МАЭКа и департамента Комитета по регулированию естественных монополий не смогли ответить на этот вопрос.

Также общественница обратила внимание, что в Актау порядка 70% жилых домов не оснащены общедомовыми приборами учета тепла (ОПУТ), и поэтому начисление платы за тепло происходит по утвержденным нормам. Тариф на тепло для потребителей с ОПУТ ниже, и на протяжении нескольких лет ведется дискуссия об оснащении остальных жилых домов, однако никаких практических действий в этом направлении не сделано.   

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и ТОО «МАЭК» также призвали обратить внимание на нерегулярность доставки бумажных квитанций потребителям – по словам Никар Рафиковой, потребители 7 микрорайона не получают их или получают с задержкой.  

Публичные слушания, прошедшие сегодня, в будний день, в 15:00 часов, прошли при пустом зале, и оставили после себя больше вопросов, чем ответов.

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