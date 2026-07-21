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21.07.2026, 13:40

Более 200 квартир в Актау шестые сутки остаются без газа

Коммунальная жизнь 0 2 607 Ольга Максимова

Жильцы двух многоквартирных домов в 19 микрорайоне уже несколько дней живут без газоснабжения. По словам горожан, из-за отсутствия базовых условий они не могут готовить пищу, а регулярные отключения электроэнергии и воды лишь усугубляют ситуацию. В АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили, что подача газа будет восстановлена после завершения ремонта газопровода и заключения договора на техническое обслуживание, передает Lada.kz.

Фото жильцов МЖК
Фото жильцов МЖК

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Жильцы домов №36 и №36/1 в 19 микрорайоне обратились с жалобой на длительное отсутствие газа. По их словам, газоснабжение было полностью отключено около 22:15 часов вечером 15 июля.

Как рассказали люди, утром того же дня диспетчер сообщил в домовом чате, что отключение коснется только квартир с задолженностью за газ. Однако вечером без него остались все жильцы двух многоквартирных домов.

На сегодняшний день нам не предоставляют четкой информации о причинах полного отключения газа, сроках устранения проблемы и времени восстановления газоснабжения. Из-за отсутствия газа жители не имеют возможности готовить пищу, что создает серьезные бытовые трудности, - говорится в обращении.

Жильцы предоставили пояснение ситуации обслуживающего их дома ТОО «КААА Сервис», изложенной в отчете акиму города. В письме сказано, что после поступления заявки аварийная служба «104» обследовала фасадный газопровод и подтвердила отсутствие газа. В течение 16 и 17 июля специалисты проверяли подземный газопровод от места отпайки до жилых домов.

Во время продувки газопровода в нем обнаружили воду. Дальнейшее обследование показало, что расположенный рядом колодец технического водоснабжения за домом №35 был заполнен водой. Специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы» выявили порыв трубопровода технической воды, ведущего к дому №35. Из-за утечки произошло проседание грунта и асфальтового покрытия. Под воздействием нагрузки на пластиковом подземном газопроводе образовался свищ, что и стало причиной аварийного отключения газа.

Жители отмечают, что без газоснабжения остаются 205 квартир. Они также обращают внимание на то, что в районе практически ежедневно происходят аварийные отключения электроэнергии, из-за которых временно прекращается и подача питьевой воды.

В территориальном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили, что готовы возобновить подачу газа сразу после завершения ремонта поврежденного участка газопровода и заключения договора на техническое обслуживание подводящего газопровода.

По состоянию на 21 июля ремонт продолжается.

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