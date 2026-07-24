В Курыке устранили крупную аварию на водопроводе

В селе Курык ликвидировали аварию на системе питьевого водоснабжения, из-за которой жители временно остались без воды, сообщает Lada.kz .

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По информации пресс-службы районного акимата, в селе Курык была устранена авария на системе питьевого водоснабжения, произошедшая на заводе ТОО «Алека» вечером 22 июля около 23:00.

Предприятие, обеспечивающее село питьевой водой, было вынуждено временно приостановить ее подачу.

По предварительным данным, причиной отключения стал прорыв трубопровода на водораспределительном узле №315, принадлежащем опреснительному заводу. В результате аварии траншея и оборудование оказались полностью затоплены.

Для ликвидации последствий специалисты акимата совместно с представителями предприятия оперативно организовали откачку воды и провели необходимые аварийно-восстановительные работы.

В настоящее время повреждение полностью устранено. Трубопроводы начали заполняться водой, а подача питьевой воды в село осуществляется в штатном режиме.