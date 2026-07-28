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28.07.2026, 09:28

Жители Актау жалуются на состояние Скальной тропы

Коммунальная жизнь 0 2 923 Ольга Максимова

Горожане вновь обратили внимание на состояние Скальной тропы - одной из самых популярных прогулочных зон города. По словам горожан, на объекте отсутствуют элементы ограждения и деревянного настила, а архитектурная подсветка давно не работает. В акимате заверили, что восстановительные работы уже запланированы, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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Житель Актау опубликовал видео поврежденного участка пирса, который является частью Скальной тропы. По его словам, отсутствие части деревянного настила и элементов ограждения не только портит внешний вид объекта, но и создает потенциальную опасность для посетителей.

Один из жителей Актау даже предложил совместными усилиями собрать средства на ремонт.

«Давайте вместе сложимся, с каждым днем приходишь - тут все меньше досок, скоро их тут не будет. Я не знаю, сколько человек тут уже "полетело"», - написал горожанин.

В городском акимате сообщили, что обслуживанием и благоустройством Скальной тропы занимается подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн». В настоящее время ведется подготовка к проведению ремонтных работ.

«В настоящее время подрядной организацией проводится работа по поставке и подготовке необходимых строительных материалов. После их полного комплектования будут выполнены восстановительные работы на поврежденном участке пирса с последующей установкой деревянного настила. Ситуация находится на контроле», - сообщили в городском отделе.

Насколько серьезны повреждения и в каком состоянии сегодня находится одна из главных достопримечательностей Актау? Корреспондент Lada.kz прогулялся по Скальной тропе и выяснил, так ли все плохо на самом деле. 

Некоторые элементы ограждения отсутствуют, зато присутствуют "прорехи" в тротураре

Отреставрированные участки выделяются отсутствием адаптации под оригинальный материал

Увы, присутствует "народное творчество"

Некоторые элементы разрушены

Пирс не располагает к прогулкам в темноте

Потому что все фонари разбиты

Устройства декоративной подстветки ржавеют или разрушены вандалами

Напомним, Скальную тропу открыли в конце августа 2019 года. 

 

 

 

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