Чем закончилась история со зловонным мусоропроводом в Актау

После публикации о зловонии в одной из многоэтажек в 11 микрорайоне чиновники приняли меры, сообщает Lada.kz .

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В городском акимате сообщили, что обслуживающая организация ПКСК «Адал үй» провела необходимые работы

Специалисты полностью очистили мусоропровод от скопившихся отходов. В подтверждение выполненных работ коммунальщики предоставили видеозапись, на которой показан процесс очистки и состояние мусоропровода после завершения работ, - заверили чиновники.

Напомним, жители дома №19 в 11 микрорайоне уже около двух недель не могли пользоваться мусоропроводом.