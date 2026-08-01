В сёлах Тущыкудук и Шебир провели водопровод

Новый объект водоснабжения «Кондикудык – Тущыкудук» позволит обеспечить жителей сёл Тущыкудук и Шебир качественной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Фото акимата МО

В рамках проекта построили новый водопровод протяженностью более 15 километров, который теперь обеспечивает водоснабжение Тущыкудука и Шебира.

В населенные пункты ежедневно подается 200 кубометров питьевой воды, что обеспечивает потребности 481 жилого дома, где проживают более 3,5 тысячи человек.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что развитие систем водоснабжения остается одним из приоритетных направлений работы.